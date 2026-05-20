El mismo día, Santos y Puebla anuncian nuevo director técnico

EFE

Santos Laguna anunció que el portugués Renato Paiva será su nuevo entrenador para el torneo de Apertura que arrancará en julio próximo.

"La incorporación de Renato Manuel Alves Paiva forma parte de la reestructura deportiva que vive la institución, que está enfocada en impulsar un cambio que permita fortalecer su metodología de trabajo y potenciar el rendimiento deportivo", afirmó el equipo a través de un comunicado.

Paiva es un estratega de 56 años quien ya tiene experiencia en México en equipos como León y Toluca.

El timonel, que empezó su carrera en los banquillos con el Benfica B de su país, también tiene experiencia en otros equipos de América, entre los que se cuentan el Independiente del Valle ecuatoriano, con el que fue campeón, y el Bahía, Botafogo y Fortaleza brasileños.

Comienza una nueva etapa para los Guerreros. 🇳🇬⚔️



Damos la bienvenida a Renato Paiva, estratega con experiencia en México y a nivel internacional, y una visión enfocada en el desarrollo, la intensidad y la competitividad. 🫡💪



¡Bienvenido a la Comarca, Profe!… pic.twitter.com/pY6Tp8N24K — Club Santos (@ClubSantos) May 19, 2026

Paiva intentará que el Santos mejoré luego de que en el Clausura 2026 terminó el certamen en el último lugar de la clasificación con apenas 12 puntos en un torneo en el que ni el español Francisco Rodríguez, ni el mexicano Omar Tapia, lograron sacar al equipo de la crisis de resultados.

Puebla apuesta por técnico mexicano

Más temprano, el Puebla, otro equipo que tuvo un torneo difícil en la Liga MX, también anunció la contratación de su nuevo estratega en el mexicano Gerardo Espinoza, para buscar mejorar lo hecho el certamen pasado en el que acabaron en la penúltima posición.

Espinoza, quien tiene 44 años, inició su carrera como estratega en el Atlas, de ahí dirigió en la segunda división al Tampico Madero y al Tapatío, además, tuvo un breve paso con las Chivas del Guadalajara.

A nivel selecciones estuvo a cargo de la selección Sub-23 en el 2023, además también tuvo una experiencia en Ecuador dirgiendo al SD Aucas.