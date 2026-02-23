El jugador más caro de Islandia sería una superestrella en la Liga MX

Héctor Cantú

Islandia será el próximo sinodal de la Selección Mexicana en el estadio La Corregidora de Querétaro, escenario que se quedará sin ver de cerca a la máxima estrella del país nórdico.

Se trata del futbolista Hákon Haraldsson, quien tiene un valor de mercado cercano a los 22 millones de euros.

Al no ser fecha FIFA, el jugador del Lille, no pudo viajar con el resto de la plantilla que se medirá al equipo comandado por Javier Aguirre.

Los números de Haraldsson son demoledores y le hacen justicia a su valor de mercado. La Inteligencia Artificial confirma que con el rendimiento que ha tenido en el futbol francés, sería uno de los futbolistas más destacados de la Liga MX.

En su posición Hákon sería el quinto máximo anotador de la liga, por detrás de Charly Rodríguez, Sergi Canales, Jesús Angulo y José Paradela con un promedio de 1 gol cada tres partidos disputados.

También sería uno de los mejores pasadores, colándose dentro del top 10 en la lista de pases acertados que lideraría James Rodríguez con lo hecho en el semestre pasado con León (43 pases correctos por partido).

En cuanto a la labor defensiva, el islandés sería el jugador con menos errores en entregas de balón y el tercero con mayor cantidad de balones recuperados (5.14 por cada partido jugado), solo por detrás de Rodrigo Bogarín y Adalberto Carrasquilla.

Islandia disputará su sexto partido en la historia ante el equipo mexicano, rival al que nunca le ha podido marcar gol. Su única anotación fue un autogol de Edson Álvarez logrado en el último enfrentamiento.