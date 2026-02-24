Islandia tiene uno de los mejores escudos del planeta futbol

Enrique Gómez

Puede que no tenga títulos, pero al menos posee uno de los logos más impactantes del futbol.

Tal vez la Selección de Islandia tiene poco qué presumir, pero puede sentirse orgullosa de su logo, el cual representa a los cuatro guardianes del territorio (Landvættir), de acuerdo con la Mitología Nórdica.

De cara al duelo amistoso contra la Selección Mexicana (donde ni siquiera llevará a las pocas figuras que tiene jugando en Europa), es momento de reconocer el símbolo del este equipo nórdico.

Desde 2020, la Selección Islandesa reveló su nuevo escudo: todo hecho de líneas y presentando figuras del folklor ‘vikingo’ estilizadas y ubicadas en cada uno de los puntos cardinales, pero ¿de qué va este escudo?

· Toro (Griðungur), abajo: Protector del oeste, simboliza fuerza y resistencia

· Águila (Gammur), izquierda: Protector del norte relacionado con visión, poder y libertad

· Dragon (Dreki), derecha: Protector del este, representa ferocidad, protección y misterio

· Gigante (Bergrisi), arriba: Protector del sur, evoca solidez, poder terrenal y defensa

🇮🇸⚽️ Islandia presentó el nuevo escudo para sus selecciones nacionales.



El mismo representa la unión de los cuatro guardianes landvættir. Los mismos son protagonistas del escudo de armas nacional: el águila del norte, el gigante del sur, el dragón del este, el toro del oeste. pic.twitter.com/f6lLNhgVmD — Paladar Negro (@PaladarNegroWeb) July 1, 2020

En el logo, estas cuatro figuras se entrelazan de manera geométrica en una figura de color blanco sobre un fondo azul (dos de los colores nacionales de Islandia y la combinación que usa el equipo de futbol). Se trata de un diseño moderno y simétrico que luce a la vanguardia y bien compactado.

En su momento, la Federación Islandesa describió su nueva imagen como un “símbolo apasionado de unidad que se basa en nuestras fortalezas, historia y espíritu combativo”.

Islandia jugó su último partido oficial el 16 de noviembre y al caer contra Ucrania quedó eliminada del clasificatorio europeo al Mundial 2026. Tras su histórica participación en la Eurocopa de 2016 (cuartos de final), el equipo nórdico no ha podido escribir otra buena historia con su equipo de futbol.

En épocas donde la afición tanto se ha quejado del nuevo escudo de la Selección Mexicana, vale la pena mirar logos tan ‘poderosos’ como el de Islandia, selección ubicada 74° en el Ranking FIFA.