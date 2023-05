El 'eterno' 'Cata' Domínguez no seguirá más en Cruz Azul

Tras 17 años donde vivió de todo, al parecer La Máquina no renovará al defensa

Es el fin de una era en Cruz Azul, la salida del ‘Cata’ Domínguez parece inminente.

Tras 17 años en La Máquina, todo indica que el defensa central dejará al equipo con el que hizo su debut profesional en 2006, pues al parecer el club ni siquiera le extendió una propuesta de renovación.

Aunque los primeros reportes aseguraban que el defensa central había rechazado la oferta de La Máquina debido a las condiciones económicas del contrato, el periodista de FOX Deportes, Armando Melgar, informó que el club capitalino ni siquiera buscó su permanencia en el equipo y como su contrato vence a finales a junio, el futbolista ya no jugará en el conjunto ‘celeste’ para el Apertura 2023.

Cruz Azul 🚂



Fue hoy mismo cuando se le comunicó al Cata Domínguez su salida del club… mucho que aclarar en la Noria , pues parece que no hubo oferta de renovación para el Cata. @FOXDeportes — Armando Melgar (@Armand_Mel91) May 27, 2023

Pese a que muchos aficionados ya exigían un cambio en el equipo, sorprende que el equipo haya decidido desprenderse de un jugador que fue titular en los últimos 14 partidos del Clausura 2023 y disputó todos los minutos, sin embargo el club parece estar comprometido con renovar su plantilla, tanto que incluso se habla de que Jesús Corona tampoco seguiría.

‘Catita’ vivió de todo en Cruz Azul, pues le tocó toda la era calamitosa, donde el club perdió cinco finales de 2008 a 2018, hasta que finalmente llegó el noveno título en el Clausura 2021.

A sus 35 años, Domínguez deberá descubrir lo que es militar en otro equipo que no sea Cruz Azul, pues ya sea porque no hubo oferta o porque él no aceptó la reducción salarial, parece el fin de una era en el club ‘cementero’.