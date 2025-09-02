El Clásico Nacional podría jugarse fuera de la Ciudad de México

Héctor Cantú

El club América vive horas críticas para conocer si lograrán que el Estadio de la Ciudad de los Deportes, donde juega de manera temporal mientras se renueva el Estadio Azteca, podrá albergar le próxima edición del Clásico Nacional.

Las Águilas tuvieron que enfrentar a Pachuca a puerta cerrada por una decisión por parte de la Alcaldía Benito Juárez, donde está ubicado el inmueble y este escenario podría repetirse para el siguiente duelo contra las Chivas.

América no quiere tener otro partido sin público en las gradas y si el conflicto con la alcaldía no logra destrabarse y resolverse, entonces el club estaría dispuesto a mover la sede del partido a otro estadio.

Dos son las opciones que se manejan, por ahora, en el escritorio azulcrema. Primero, llevarlo a Puebla considerando que la Franja jugará esa fecha en calidad de visitante ante Toluca, o bien llevarlo a Auerétaro con el inconveniente de que Gallos Blancos se enfrentará a Monterrey en la jornada 8 como local el día 14 de septiembre.

Este martes, autoridades de la Alcaldía Benito Juárez y representantes del Club América sostendrán una mesa de trabajo en la que intentarán solucionar el conflicto y que América juegue ante Chivas El Clásico Nacional, en la capital mexicana.