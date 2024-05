Durísimo castigo de la FIFA; Rayados, Tijuana y Juárez no podrán hacer fichajes

Duro castigo para tres equipos de la Liga MX, que no podrán contratar jugadores en los próximos meses.

Rayados, Tijuana y Juárez fueron sancionados por la FIFA y sus nombres aparecen en la lista de los castigados del organismo rector del futbol mundial, aunque las razones aún no están muy claras.

Claro que todos los equipos pueden apelar y en el caso de Monterrey, se espera que la sanción se levante pronto, pues ya enviaron toda la documentación correspondiente para demostrar que no tiene adeudos con ningún club en cuanto a compras de jugadores. Todos los equipos implicados son señalados por irregularidades en transferencias, por eso la FIFA ha sido tan duda con sus castigos.

#DEPORTES ⚽️🇲🇽 La FIFA informó que los clubes @xolos, @fcjuarezoficial y @rayados no podrán hacer contrataciones por 3 periodos de traspasos empezando desde este verano 2024. pic.twitter.com/nljOLUU7dz — quiero tv (@quierotv_gdl) May 3, 2024

Según aparece en esta página, Rayados, Tijuana y Juárez no podrán contratar futbolistas en este mercado de verano que está a punto de abrir, ni en el de invierno que comienza en diciembre ni tampoco a mediados de 2025. Es decir, si no se revocan estas sanciones, estos tres clubes no podrán hacer fichajes hasta a finales de 2025. O sea, pasarían casi dos años corridos sin poder reforzar sus plantillas.

De momento, ninguno de estos clubes se ha pronunciado formalmente respecto a este señalamiento por parte de la FIFA y el único que se mantiene en competencia esta temporada es Rayados, la plantilla más cara del futbol mexicano con un valor superior a los 90 millones de dólares según Transfermarkt.