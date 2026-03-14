Dos golazos encendieron el fuego en el Toluca-Atlas

Hiram Marín

El duelo entre Toluca y Atlas fue cerrado y tenso, por lo que el 1-1 final resultó apenas justo. Ambos equipos apostaron por el orden defensivo y las oportunidades claras fueron escasas, por lo que el marcador se mantuvo en cero durante la mayor parte de la noche. El partido parecía encaminarse a un empate sin goles tras 90 minutos muy disputados.

Cuando el empate sin goles parecía inminente e incluso algunos aficionados ya se habían retirado del estadio, vino una explosión ofensiva en el tiempo agregado. Al 92', Jesús 'Canelo' Angulo apareció con un disparo de gran manufactura, producto de una gran asistencia de Paulinho para adelantar a Toluca y desatar la euforia en el Nemesio Diez. El gol parecía suficiente para que los Diablos se quedaran con los tres puntos en casa.

Sin embargo, nadie muere en la víspera y la reacción rojinegra fue inmediata. Apenas dos minutos después, al 94', Víctor Ríos sacó un remate con fuego que terminó en el fondo de la cabaña de Luis García Palomera para empatar el partido. El tanto silenció el estadio y confirmó lo cerrado que resultó el encuentro entre dos equipos que no cedieron espacios.

Así, el partido terminó 1-1 con dos golazos en el tiempo agregado que cambiaron todo en cuestión de instantes. Toluca se quedó muy cerca de la victoria tras adelantarse en el último suspiro, pero Atlas rescató el punto con una respuesta inmediata que selló el reparto de unidades.