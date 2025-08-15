Diego Cocca está de vuelta con el Atlas

EFE

El entrenador argentino Diego Cocca, arquitecto de la conquista de tres títulos por el Atlas entre 2021 y 2022 que pusieron fin a una sequía de 70 años, ha vuelto al banquillo del club de Guadalajara con el desafío de encarar un presente más exigente.

"Ahora hay otra realidad, otro plantel y otro desafío: demostrar que tengo capacidad para transformar al equipo como lo hicimos esa vez", dijo en su presentación.

Cocca ha vuelto al club en sustitución del mexicano Gonzalo Pineda, quien dejó a los ‘Zorros’ en el puesto #12 del torneo Apertura con 4 puntos en cuatro jornadas.

Durante la primera experiencia de Cocca con el club ‘Rojinegro’, los aficionados celebraron la conquista el torneo Apertura 2021 y del Clausura 2022, además de alzarse con la distinción de Campeón de Campeones en ese mismo año.

El entrenador, de 53 años, dejó el banquillo atraído por una oferta de Tigres, donde permaneció por una temporada y a continuación tomó el timón de la Selección Mexicana, aunque la experiencia duró cerca de cuatro meses.

A finales de 2024 fichó con el Real Valladolid español y en mayo volvió a su país para conducir a Talleres de Córdoba. La aventura duró apenas unas semanas.

Atlas visitará este sábado a Querétaro en cumplimiento de la quinta fecha del torneo Apertura.