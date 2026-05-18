Días y horarios para la gran final de la Liga MX

Héctor Cantú

Pumas y Cruz Azul se verán las caras por tercera ocasión en una final del futbol mexicano donde, lo más destacado es el enfrentamiento entre dos técnicos mexicanos en un partido por el título.

La Liga MX ha confirmado los horarios para los partidos de ida y vuelta que han sido programados para el jueves y domingo, como se ha convertido en una costumbre en el futbol mexicano.

Las hostilidades comenzarán el jueves en el Estadio Ciudad de los Deportes, inmueble que acogió por muchos años al Cruz Azul ante la imposiblidad de jugar en el Estadio Cuauthémoc de Puebla.

La vuelta se jugará en Ciudad Univesitaria luego de que los Pumas quedaran en mejor posición que Cruz Azul en la temporada regular.

Así se jugará la final