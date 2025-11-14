¿Demasiado exigentes? Querétaro despidió a Benjamín Mora

Enrique Gómez

Aunque estuvo a punto de clasificar al play-in a uno de los equipos más modestos de la Liga MX, Benjamín Mora fue despedido, luego de completar su segundo torneo a cargo del Querétaro.

Los ‘Gallos Blancos’ anunciaron el cese del entrenador mexicano, quien al menos podrá decir que se despidió con una victoria ante Juárez y que puso a su equipo a las puertas de la clasificación.

Querétaro no emitió una placa formal en redes sociales para anunciar el despido del estratega tijuanense, sino que que fue el director deportivo Álvaro De la Torre, quien lo comunicó a través de una conferencia de prensa.

“Después de un par de pláticas con Benjamín Mora y su cuerpo técnico, es momento de separar caminos. Ha sido muy satisfactorio el hecho de contar con Benjamín en este inicio de tantas adversidades e incertidumbre. Él, con su pasión y liderazgo, nos ayudó a transitar todos estos meses”, dijo el directivo en torno al cambio de administración del club, que fue vendido en julio.

De la Torre también se comprometió a tener al nuevo entrenador definido para antes del 1 de diciembre.

De esta manera, termina la segunda aventura de Mora, multicampeón en el futbol de Malasia dentro de la Liga MX, pero ¿cómo fue su gestión a cargo del equipo queretano?

Clausura 2025:

· 12° lugar de la tabla

· 20 puntos; 17 goles a favor y 24 en contra

· 6 victorias, 2 empates y 9 derrotas

Apertura 2025:

· 12° lugar de la tabla

· 20 puntos; 19 goles a favor y 29 en contra

· 6 victorias, 2 empates y 9 derrotas

Números casi idénticos en ambos torneos del 2025, lo que nos hace pensar que tal vez ese sea el límite para un equipo que vivió un año de cambios y que se consolidó como el club con la segunda plantilla más barata de la Liga MX, solo por debajo del Puebla, por mucho el peor equipo del año calendario.