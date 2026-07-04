Del Puebla a España; Emanuel Gularte no regresa a la Liga MX

EFE

El Real Sporting de Gijón, equipo de la segunda división del futbol español, anunció la incorporación del defensa uruguayo Emanuel Gularte, cedido por el Puebla mexicano para la temporada 2026/27.

El zaguero se convierte en el tercer fichaje confirmado por los rojiblancos tras los anuncios del guardameta Egoitz Arana y el central Jorge Sáenz.

La cesión del uruguayo, con pasaporte italiano, incluye una opción de compra al término de la cesión, que se tornaría en obligatoria en caso de que los asturianos ascendieran a Primera división.

Gularte, nacido en Montevideo el 30 de septiembre de 1997, inició su carrera en el Wanderers en 2015, club en el que permaneció hasta 2019 con una breve cesión al Progreso, antes de fichar por el Puebla en 2020.

En la temporada 2023/2024 jugó cedido en el Querétaro y la campaña siguiente regresó a Uruguay para disputar la 2025/2026 a préstamo en el Peñarol.

El central ha representado a Uruguay en categorías inferiores, con el título continental Sub-20 en 2017 y una participación en el Mundial Sub-20 de Corea del Sur, además de los Juegos Panamericanos de Perú en 2019 y el Preolímpico de Colombia en 2020 con la Sub-23.