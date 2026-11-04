David Ospina no jugará con Atlante, su retiro ya es oficial

Enrique Gómez

Su fichaje con el Atlante era la última aventura como profesional, pero como no se pudo dar, el histórico portero colombiano decidió poner fin a su carrera.

David Ospina ganó cinco títulos con el Arsenal, una Copa Italia y varios campeonatos de liga con el Atlético Nacional de su país. Su carrera se prolongó de 2007 hasta este 2026, lapso con el que disputó un total de 131 partidos con la Selección Colombia.

El exjugador de equipos como Arsenal o Napoli puso fin a su aventura a los 38 años y en medio de una amarga lesión que lo privó de jugar en la Liga MX, pues a pesar de que ya había firmado con los ‘Potros de Hierro’ y de que incluso ya había concentrado bajo las órdenes de Miguel Herrera, el cancerbero recayó de su lesión en el codo y a mediados de agosto se pausó el contrato.

David Ospina anunció su retiro del fútbol profesional.



A sus 38 años, el arquero con más partidos en la historia de la Selección Colombia le dice adiós a las canchas.



Este jueves, a las 7:30 p. m., el primer capítulo de su serie documental por @Teleantioquia. Una historia que… pic.twitter.com/utLTI2dY2a — Teleantioquia (@Teleantioquia) November 4, 2026

Tres meses después, tras convencerse de que no podría volver a competir al máximo nivel, Ospina decidió poner fin a su carrera y de esta manera, desactivar la invitación abierta que tenía para reincorporase con el equipo de la Ciudad de México una vez que pudiera superar su lesión.

A través de redes sociales, Ospina anunció su retiro de las canchas, luego de sí haber defendido las camisetas de otros equipos como el Nice o el Al-Nassr.

“No me voy porque quiera. Lo hago porque escucho a mi cuerpo, que me habla. Ha sido un hermoso viaje”, fue parte de loq eu dijo uno de los mejores arqueros de la Selección Colombiana en su video de despedida, donde se dijo “agradecido” con el futbol y convencido de su decisión.