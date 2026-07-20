David Ospina es nuevo jugador del Atlante

Redacción FOX Deportes

David Ospina, uno de los 26 convocados por Colombia para el Mundial 2026, fue presentado este lunes como nuevo refuerzo del Atlante, que se prepara para el torneo Apertura.

“Le damos la bienvenida al equipo del pueblo a David Ospina. Es momento de defender a los históricos Potros de hierro del Atlante”, escribió el equipo a través de sus redes sociales.

Ospina, de 37 años, mundialista también en Brasil 2014 y Rusia 2018, llega procedente del Atlético Nacional, equipo en el que estuvo desde 2024 hasta el primer semestre de este año.

Recién desempacado del #Fıfaworldcup2026 🏆🇨🇴 ¡Bienvenido al Equipo del Pueblo, @D_Ospina1!



Es momento de defender a los históricos Potros de Hierro del Atlante.#LesGusteONoLesGuste#LesPrometimosVolver pic.twitter.com/bakys5lYNk — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) July 20, 2026

El guardameta tiene amplia experiencia internacional; jugó para el Al-Nassr de Arabia entre 2022 y 2024; para Napoli de la Serie A, del 2018 al 2022; estuvo con Arsenal de 2014 a 2018; y de 2008 a 2014 en Niza.

Ospina se perfila para titular de su nuevo equipo, que cuenta también con Óscar Jiménez y Roberto Barragán.