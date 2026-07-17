¡Bienvenidos! Necaxa recibió al Atlante con una calurosa remontada

Enrique Gómez

La primera victoria del Apertura 2026 es para el Necaxa. No hubo botín con qué celebrar para el Atlante.

Con dos goles en la recta final del partido, los ‘Rayos’ le dieron la vuelta al marcador en lo que fue el primer partido de la temporada en la Liga MX, mismo que se celebró en el Estadio Victoria de Aguascalientes.

Por desgracia para el Atlante, se quedó con las manos vacías en su regreso a la Primera División después de 12 años con todo y que se puso adelante con un golazo.

Así fueron los goles del duelo inaugural del Apertura 2026:

· 0-1 (47’): Eugenio Pizzuto anotó con un zurdazo de media vuelta en los linderos del área

· 1-1 (81’): Penal cobrado por Julián Carranza, quien mandó el balón pegado a la base del poste

· 2-1 (90’+3): Tiro libre recentrado en el área y rauda definición de Misael Pedroza en el área chica

¡Todo llega! Eugenio Pizzuto y Atlante celebraron su primer gol en Liga MX El jugador que tenía más lesiones que partidos en liga anotó el primer gol del AP2026

Pese a la derrota, fue un gol muy anecdótico para el 'equipo del pueblo', pues no solo marcó su primer tanto en el máximo circuito desde el Clausura 2014, sino que Eugenio Pizzuto (quien fuera una promesa mexicana por su participación en el Mundial sub-17 en 2019, pero que llevaba más lesiones que partidos en Primera) anotó el primer gol de su carrera, pero tuvo que salir del campo por molestias a los 72 minutos.

Necaxa volverá a jugar como local para la Jornada 2 del Apertura 2026, cuando reciba al Monterrey.

Dolorosa derrota para Miguel Herrera en su regreso a México tras su paso por la Selección de Costa Rica y ahora deberá recuperar lo perdido en su primer partido en el Estadio Banorte contra el América.