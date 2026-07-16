¡Todo llega! Eugenio Pizzuto y Atlante celebraron su primer gol en Liga MX

Enrique Gómez

El primer gol del Apertura 2026.

El primer gol del Atlante en la Liga MX después de 12 años.

El primer gol en la carrera de Eugenio Pizzuto.

Una anotación muy anecdótica la que puso en ventaja a los ‘Potros de Hierro’ en el partido inaugural de la Liga MX, el cual se celebró en el Estadio Victoria con el Necaxa como local.

La nueva temporada del futbol mexicano arrancó con uno de los clásicos más antiguos del país, mismo que no se disputaba en el máximo circuito desde el Clausura 2011, último torneo (antes de este Apertura 2026) en que ambos clubes compartían presencia en la Primera División.

Pero más allá de esa historia que llevaba meses cocinándose, lo que nadie esperaba es que Pizzuto anotaría el primer gol de su carrera en Primera División. El mediocampista de 24 años, quien deslumbró con la Selección Mexicana sub-17 en 2019, tenía más lesiones que partidos en Primera, pues cabe recordar que con Pachuca se rompió la rodilla en el día de su debut y con Tigres solo vio dos encuentros.

Fu un golazo: el jugador de 24 años remató con la pierna zurda, de primera intención y hasta de media vuelta, una diagonal retrasada de Calzadilla. El esférico hizo un extraño en el césped que le jugó en contra al arquero, pero, aun así, gran forma en la que el mediocampista atendió la cita con el destino.

En la recta final, el Necaxa empató el juego, pero será una noche inolvidable para Pizzuto y toda la nación azulgrana.