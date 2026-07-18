David Ospina acompañará a Camilo Vargas y Kevin Mier en la Liga MX

Enrique Gómez

Entonces, la Liga MX tendrá a los tres principales porteros de la Selección Colombia.

David Ospina está arreglado con el Atlante. Por si no fueran suficientes los reportes de comunicadores como Raúl Orvañanos, el Atlante dio la pista definitiva sobre la contratación del veterano arquero.

A dos días de su primer partido en la Primera División después de 12 años, en lo que fue el duelo inaugural (derrota incluida) contra el Necaxa, los ‘Potros de Hierro’ compartieron una imagen de la bandera colombiana colgando de una de las porterías del Estadio Banorte. Además, la publicación lleva como texto un fragmento de una canción de Karol G, conocida cantante originaria de Medellín.

¿Qué hubiera sido, si antes te hubiera conocido? 🤔



🎶 Mi nombre suena bien con tu apellido 😏🎶#LesGusteONoLesGuste#LesPrometimosVolver pic.twitter.com/U8aAbDii5m — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) July 18, 2026

Cuando se haga oficial, la Liga MX contará con los tres mejores arqueros colombianos de la actualidad:

· David Ospina, Atlante → Portero suplente en el Mundial 2026

· Camilo Vargas, Atlas → Arquero titular en la Copa del Mundo

· Kevin Mier, Cruz Azul → Se perdió el Mundial por lesión

Ospina, tres veces mundialista con Colombia (las dos primeras como titular), es considerado uno de los mejores arqueros en la historia del país sudamericano y aunque no tuvo mucha regularidad con el Atlético Nacional durante el semestre pasado, tendrá la oportunidad de continuar su carrera en una de las mejores ligas del continente. Además, se espera que tenga mucho trabajo, pues el Atlante no tiene el mejor plantel.

El arquero de 37 años jugó en equipos como Arsenal y Napoli, por lo que puede ser considerado como el primer gran fichaje del equipo de Miguel Herrera en su regreso a la Primera División de México.