¿Cuántos títulos quedan disponibles para la Liga MX en 2026?

Enrique Gómez

Ya se han entregado cuatro títulos a equipos mexicanos, pero ¿cuántos podrían levantarse todavía?

Con la conquista de la Leagues Cup por el Toluca, que también se alzó la Copa de Campeones de CONCAF, así como el título del Clausura 2026 y el Campeón de Campeones que ganó el Cruz Azul, ya se han entregado más de la mitad de los trofeos disponibles para este año, sin embargo, todavía hay algunos en disputa; de hecho, uno podría ser obtenido por La Máquina este mes.

Los 3 trofeos que siguen en disputa para el futbol mexicano:

Campeones Cup

· Cruz Azul o Inter Miami

· 16 de septiembre

· Nu Stadium, Florida

A Cruz Azul se le hizo costumbre levantar trofeos

Liga MX (Apertura 2026):

· Uno de los 18 equipos de Primera División

· 13 o 27 de diciembre

· En la casa del finalista mejor clasificado

Copa Intercontinental:

· Toluca, PSG, Mamelodi, Al-Ahli o el campeón de la Libertadores

· 16 de diciembre

· En alguna sede de Arabia Saudita

Los cuatro torneos en los que han competido equipos mexicanos en este año han sido acaparados por Cruz Azul y Toluca y estos mismos dos clubes aún podrían sumar uno o dos campeonatos, pero mientras el equipo ‘celeste’ está a una victoria contra Lionel Messi y compañía de lograrlo, el Toluca tendrá que ganarles a los mejores equipos continentales para proclamarse en uno más y así escribir la más grande historia del futbol mexicano a nivel de clubes.

¿Será que por primera vez en la historia la CONCACAF, la Leagues Cup y el Campeón de Campeones se quedan en la Liga MX? La Máquina es quien tendrá la oportunidad de hacer esa historia realidad.