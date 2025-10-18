¿Cuánto tiempo duró José Juan Macías sin lesionarse?

Enrique Gómez

Seis partidos duró sin lesionarse y en su séptima aparición con Pumas, la maldición regresó.

José Juan Macías salió de cambio en el primer tiempo del duelo ante Monterrey debido a una lesión. Y aunque se temió lo peor (y no es para menos después de que hace un par de años se rompió los ligamentos de la rodilla en su primer entrenamiento tras recuperarse de la rotura de ligamentos de la otra pierna), los reportes preliminares indican que el problema no es tan grave.

El atacante, quien debutó con Universidad en la Jornada 7, sabe que esta es su última gran oportunidad en el futbol profesional y lo cierto es que, hasta ahora, las lesiones lo habían respetado, pues la última vez que salió por lesión fue el 20 de enero, en lo que fue su último juego con Santos Laguna (y el primero tras volver de una baja de 16 partidos).

De acuerdo con la información en la transmisión, Macías pidió el cambio por prevención luego de sentir una molestia, sin embargo, presenció el resto del partido en la banca, solo con una bolsa de hielos en la zona afectada. De hecho, hasta se levantó a festejar cuando su equipo anotó gol.

El canterano de Chivas y exjugador del Getafe, quien llegó a Universidad para este torneo pese a que se especulaba que el jugador se retiraría tras volverse a lesionar el torneo pasado con Santos Laguna, lleva dos goles en la campaña, además de siete partidos disputados (los últimos tres como titular), aunque, en esta vez, solo duró 32 minutos.

'JJ' se ha lesionado prácticamente en cada torneo desde que salió de León y ahora ya se ‘estrenó’ con Pumas. Aun así, en el club todos esperan que esto no desencadene la racha de problemas físicos y que sea un caso aislado.