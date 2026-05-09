¿Cuándo terminará el sufrimiento de Chivas enfrentando a Tigres?

Enrique Gómez

En este punto de la historia, no hay equipo que haga sufrir más a las Chivas que el rival contra el que le tocó medirse en los cuartos de final de la Liguilla y al cual tendrá que remontar si no quiera quedar eliminado a la primera en la Liguilla, después de haber obtenido un puntaje histórico en la fase regular.

Tigres es la peor pesadilla del ‘Rebaño’, al menos así lo ha sido en los últimos años. Realmente, no existe otro equipo en la Liga MX que pueda presumir un dominio de tal calibre sobre el histórico equipo rojiblanco, el cual, por cierto, hace unas horas celebró el 120 aniversario de su fundación.

Así se ilustra la ‘paternidad’ de Tigres sobre las Chivas:

· Racha de 2 victorias consecutivas y 7 goles anotados en el proceso

· Goleada 4-1 el 11 de abril cuando el ‘Rebaño’ era el mejor club del torneo

· Nueve partidos consecutivos sin ganar para el equipo tapatío

· Solo 1 victoria rojiblanca (febrero 2023) en los últimos 14 juegos directos

· Van 5 años y medio desde la última vez que Chivas venció por 2 goles

· Tigres ganó (con épica remontada) la final que disputaron en mayo 2023

Lo peor es que, por más que el Guadalajara haya terminado en segundo lugar (perdió el liderato que sostuvo por más de 10 fechas justamente en la última jornada), al equipo de Gabriel Milito no le basta con ganar este encuentro, sino que tiene que hacerlo por dos goles para ahí sí, poder aplicar el criterio de la posición en la tabla, el cual honra al club mejor clasificado cuando hay empate en el global.

Por si fuera poco, el equipo jalisciense deberá hacer la gesta sin sus mejores jugadores, pues cabe recordar que su goleador Armando González, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, su capitán Luis Romo, además de su portero Raúl Rangel, están concentrados prematuramente con la Selección Mexicana.

¿Las Chivas a 10 se irán eliminadas a la primera después de la mejor fase regular en su historia? Infligir semejante dolor a la afición rojiblanca parece algo que solo puede hacer Tigres.