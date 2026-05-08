Chivas, con todo en contra ante Tigres, excepto la tabla de posiciones

Enrique Gómez

Tal vez con seleccionados la cosa hubiera sido diferente, pero de nada le sirve a Chivas lamentarse en estos momentos, pues el resto de la plantilla debe hacer valer el gran Clausura 2026 que tuvo el equipo en su fase regular.

El equipo rojiblanco debe ganarle por dos goles al conjunto ‘felino’ en casa; no parecería mucho pedir para un club grande de la Liga MX, sin embargo, vale la pena recordar que estos dos equipos se enfrentaron apenas el mes pasado, cuando el ‘Rebaño’ marchaba en primero y aun así, acabó goleado 4-1.

Así llegan ambos equipos para el partido de vuelta por los cuartos de final de la Liga MX: