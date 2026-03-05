¿Cuáles son los clásicos más importantes del futbol mexicano?

Enrique Gómez

Para arrancar la segunda mitad del torneo, nada menos que los dos clásicos regionales con mayor tradición en el futbol mexicano. Tigres recibe a Rayados el mismo día que Chivas visita al Atlas (7 de marzo), pero ¿qué clásico es más importante para la cultura del balompié ‘azteca’?

El derbi de Guadalajara es la rivalidad más santigua que hay en la Liga MX, mientras que el clásico regio es, quizá, el más parejo de todos, sin embargo, todavía existen otros cuatro clásicos, incluyendo el nacional y el irónico que legitima un partido que podría sonar poco trascendente entre Atlético de San Luis y Querétaro.

Aquí los clásicos más importantes del futbol mexicano: