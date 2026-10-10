Cruz Azul y Pumas, muy lejos de los equipos que jugaron la final hace 5 meses

Enrique Gómez

Los dos equipos que jugaron la última final de la Liga MX se miden con realidades muy distintas.

El Cruz Azul suele perder el equilibrio por algunas semanas y después comportarse como el campeón defensor que es mientras que Pumas se ha pasado prácticamente todo el torneo fuera de zona de Liguilla y parece que al grupo se le olvidó todo lo que hicieron el torneo pasado, cuando de la mano de Efraín Juárez terminaron en primer lugar de la tabla y llegaron hasta la final.

El duelo será en Ciudad Universitaria, inmueble donde La Máquina ganó sus últimos dos títulos, un dato que retuerce el orgullo del equipo auriazul.

Así llegan ambos equipos para el partido que cierra la actividad de la Jornada 11 del Apertura 2026: