Cruz Azul solo pasa de las semifinales cuando es favorito y ahora no lo es

Enrique Gómez

Las últimas cuatro veces que Cruz Azul superó las semifinales de la Liga MX lo hizo como el equipo mejor posicionado de la serie e intimidando con la tabla de posiciones, pero ahora no podrá ser así.

Para este Apertura 2025, Tigres terminó con un punto más que La Máquina en la tabla de posiciones (36 a 35) y con eso es suficiente para que el equipo ‘felino’ tenga la oportunidad de avanzar a la final del torneo con un empate en el marcador global, mientras que el conjunto ‘celeste’ sí debe ganar.

El problema es que siempre que La Máquina superó esta fase previa a la gran final, lo hizo como el favorito en la tabla de posiciones, privilegio que en esta ocasión le pertenece al conjunto ‘felino’.

Las últimas cuatro ocasiones que La Máquina clasificó a la final:

· Clausura 2013: Cruz Azul (5°) 5-1 Santos (6°)

· Apertura 2018: Cruz Azul (1°) 1-1 Rayados (5°) | Aplicó la tabla

· Clausura 2021: Cruz Azul (1°) 1-0 Pachuca (8°)

· Clausura 2024: Cruz Azul (2°) 2-2 Monterrey (4°) | Aplicó la tabla

En dos ocasiones, el equipo ‘celeste’ tuvo que remitirse a la tabla de posiciones de la fase regular para avanzar, pero esa cláusula no está disponible para este año, toda vez que Tigres finalizó 2° y el equipo ‘cementero’ en 3°. Todo hubiera sido diferente de no haber perdido por remontada contra Pumas en la Jornada 17, cuando ya tenía parecía tener asegurado el primer lugar de la tabla de posiciones.

En el duelo directo pasado (Jornada 12, 4 de octubre), el marcador fue un 1-1 en el ‘Volcán’. Ese mismo resultado podría darle el boleto a la final al conjunto capitalino, siempre y cuando pueda ganar el partido de ida en casa. La buena noticia es que tiene tres partidos seguidos sin perder como local ante Tigres y que el historial de los últimos 10 juegos directos favorece ligeramente al club ‘cementero’ con 4 victorias.

¿Podrá Cruz Azul avanzar a la final? Está ante su mejor oportunidad de ser campeón, considerando que el equipo contra el que siempre pierde, el América, fue eliminado de la competencia.