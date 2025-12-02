Cruz Azul, con 'medio campeonato' tras la eliminación del América

Enrique Gómez

Con la eliminación del América en cuartos de final, Cruz Azul ya tiene medio campeonato en sus manos.

El equipo que tantas veces ha eliminado y derrotado a La Máquina en el duelo por el campeonato ya no está en el camino y aunque el conjunto ‘cementero’ deberá vencer a Tigres (favorito por la posición en la tabla) en las semifinales y después enfrentar al ganador entre Toluca y Monterrey en la final, no se puede negar que para el conjunto ‘celeste’ es un alivio no ver al club azulcrema en el panorama.

· Última vez que Cruz Azul fue campeón: Clausura 2021, América, eliminado en cuartos

· Última vez que La Máquina perdió una final: Clausura 2024, contra el América

· Últimas tres finales perdidas por Cruz Azul: C-2013, A-2018 y C-2024; todas ante América

· Última eliminación a manos del América: El torneo pasado (Clausura 2025) en semis

· Últimas dos eliminaciones de La Máquina: C-2025 y A-2024, ambas frente al América

El fin de una época: América, eliminado de la Liga MX

Es como si el más grande obstáculo en el lore cruzazulino se hubiera esfumado. Tienen que aprovecharlo.

Todo indicaba que el equipo ‘azulcrema’ clasificaría a las semifinales como lo había venido haciendo desde el Clausura 2022, de hecho, la trama del duelo contra Monterrey así lo contaba. Y es que nadie contaba con que Germán Berterame anotaría en tiempo de compensación y le daría la vuelta a la eliminatoria en favor del Monterrey, sobre todo porque los jugadores de Rayados ya estaban frustrados y parecían resignados a jugar el papel de la nueva víctima del ‘Ame’, que ya hasta empezaba a festejar.

Pero no: la noche del sábado 29 de noviembre marcó el fin de una época para el club azulcrema, que después de estar en las últimas cuatro finales, ahora deberá dejar que otros peleen por el título.

¿Lo aprovechará Cruz Azul? No es favorito ni siquiera ante Tigres, pero es su gran oportunidad.