Cruz Azul podría salir, nuevamente, del Estadio Azteca

Héctor Cantú

A unos días de que arranque el torneo Apertura 2026, el actual campeón del futbol mexicano, de manera inexplicable, no tiene estadio.

Aunque existe un contrato con el Estadio Banorte para ser ‘la casa’ celeste, algunas condiciones nuevas en los documentos, habrían hecho que el equipo cementero se pensara dos veces el volver al otrora Estadio Azteca.

Ante esta situación, el equipo estudia seriamente la posibilidad de regresar al Estadio Ciudad de los Deportes, el mismo que utilizó en la final ante Pumas ante la imposibilidad de jugar en el Azteca por las remodelaciones de cara a la Copa del Mundo que está por terminar.

Cruz Azul iniciará su andar en la defensa por el título el próximo viernes 17 de julio cuando se enfrente a San Luis en calidad de visitante. Será justamente una semana después, cuando uegue su primer partido como local ante Puebla en un estadio, todavía incierto.