Cruz Azul no pudo con Chivas y se conformó con un empate

Héctor Cantú

La Máquina de la Cruz Azul no pudo sacar una ventaja en el juego de ida de las semifinales y tuvo que conformarse con un empate amargo ante las Chivas.

El equipo tapatío se lleva a casa la posibilidad abierta de poder llegar a la final luego de obligar, con el resultado, a que Cruz Azul gane el juego de vuelta en territorio ‘Chiva’.

Un error flagrante e increíble de Kevin Mier permitió que el Rebaño se adelantara en el tanteador con la anotación de Santiago Sandoval, quien agradeció el ‘regalo’ del meta cementero para adelantar al visitante.

Pero Cruz Azul logró equiparar fuerzas en el campo y con ello logró el empate minutos después gracias a un golazo de Charly Rodríguez, quien desea convertirse en el hombre que lleve a La Máquina al título.

Aquí les dejo el segundo tanto del @CruzAzul. 💙🚂



🌍 Ebere es el tercer africano que anota en Semifinales:

Biyik con América a Necaxa en 1995-1996

Djaniny con Santos a Chivas en Clausura 201



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En la segunda mitad, ambos equipos mantuvieron vivo su deseo de llevarse la victoria. Chivas volvió a pegar primero con la anotación de Ángel Sepúlveda con un remate de cabeza precisó que no pudo ser contenido por el arquero colombiano.

Pero, como una calca de la primera mitad, Cruz Azul volvió a encontrar el empate en poco tiempo de diferencia.

Aquí les dejo el segundo tanto del @CruzAzul. 💙🚂



🌍 Ebere es el tercer africano que anota en Semifinales:

Biyik con América a Necaxa en 1995-1996

Djaniny con Santos a Chivas en Clausura 201



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En esta ocasión fue el delantero Christian Ebere, quien marcó el tanto del empate que puso cifras definitivas al encuentro desde los once pasos.

Cruz Azul necesita, con este resultado, una victoria en el duelo de vuelta en el Estadio Jalisco, mientras que Chivas, está obligado a empatar o ganar el encuentro si quiere llegar a la final.