Enrique Gómez

Podría perder hasta por cuatro goles y aun así avanzar a la Liguilla, pero Cruz Azul no tiene ninguna intención de despertar a sus fantasmas dormidos y seguramente hará un partido tan serio como lo fue el encuentro de ida, cuando goleó como visitante al Club León.

El campeón reinante de la Liga MX se ve en gran momento y tras golear 4-0 a León, la única manera en que pueda quedar eliminado es recibiendo cinco goles, pues la posición en la tabla (segundo en la fase regular) le da el pase en caso de empate en esta ronda y en la próxima.

Así llegan ambos equipos para este duelo casi de 'trámite' por la vuelta de los cuartos de final: