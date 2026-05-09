Cruz Azul, imparable con Joel Huiqui y en semifinales

Enrique Gómez

Vaya que la decisión de despedir a Nicolás Larcamón antes de la última jornada de la Liga MX fue polémica, extremista y absolutamente efectiva. El Cruz Azul recuperó su poder y está en semifinales.

Victoria 1-0 de La Máquina sobre el Atlas, que al final se quedó muy lejos de desafiar la lógica deportiva.

El equipo ‘celeste’ sigue imparable desde que llegó Joel Huiqui y ya cuenta tres victorias en tres partidos:

· 4-1 sobre Necaxa, Jornada 17

· 3-2 contra Atlas, ida de cuartos de final

· 1-0 sobre Atlas, vuelta de los cuartos de final

Es verdad que estos triunfos fueron ante equipos modestos (el equipo hidrocálido ni siquiera clasificó y los ‘Zorros’, pese a entrar a la Liguilla, tienen la cuarta plantilla más barata del futbol mexicano), pero antes del despido de Larcamón, el club capitalino llevaba una racha de nueve partidos sin ganar. Fue gracias al triunfo ante Necaxa que el equipo se catapultó y ahora, sin despeinarse, está en ‘semis’ y en un gran momento.

El primer lleno del Cruz Azul en su regreso al Estadio Banorte

El único gol fue a los 32 minutos, apenas unos segundos después de que se revisara en el VAR un posible penal en favor del Atlas por una mano que parecía muy clara y que bien pudo significar el triunfo parcial del equipo visitante y un descuento global para revolucionar la eliminatoria.

Gran gol de José Paradela, quien antes de entrar al área dejó tendido a un defensa con una finta hacia adentro y ya de frente al arco, definió por en medio de las piernas del arquero Camilo Vargas.

¿Vendrán mejores épocas para los ‘Zorros’ ahora que el nuevo dueño maneje al equipo?

Cruz Azul es el segundo equipo que clasifica a las semifinales de la Liga MX, luego de la gran remontada de Chivas, pero como este sistema de competencia empareja al mejor clasificado con el peor y así sucesivamente, aún no tiene rival definido; bien podría el Guadalajara o alguno entre Toluca y Pachuca.

Y pensar que para todos fue una locura la decisión de correr a Larcamón y establecer a Joel Huiqui a una semana de la Liguilla...