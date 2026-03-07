Cruz Azul hizo pedazos a San Luis y se mantiene en la cima

EFE

Cruz Azul, que jugó la mitad del partido con un hombre de más en la cancha, goleó este sábado 3-0 al Atlético San Luis, para confirmarse como líder del torneo Clausura 2026 del futbol mexicano.

En la décima jornada, el argentino Agustín Palavecino, el uruguayo Gabriel Fernández y Andrés Montaño reflejaron en el marcador la superioridad de los Azules del entrenador argentino Nicolás Larcamón.

SE TERMINA EL ENCUENTROOOOOOOOO. 🔥



VAMOOOOOOOOOS. 🚂💙



TRES PUNTOS MÁS. pic.twitter.com/pywOivOdfa — CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 8, 2026

San Luis salió a presionar y en el minuto 12 estuvo cerca de tomar ventaja, cuando el brasileño-italiano Joao Pedro recuperó una pelota y se la puso al francés Sebastién Salle-Lamonge, quien la estrelló en el poste.

Cruz Azul empezó a poner condiciones en la mitad de la cancha y en el 15 tomó ventaja con un gol de pierna derecha de Palavecino, a pase de su compatriota Nicolás Ibáñez.

Después del gol, San Luis se apagó tras la salida por lesión de su guardameta, Andrés Sánchez, y sobre todo desde el 45+2, al quedar con un hombre menos en la cancha por la expulsión de Eduardo Águila.

EL DIEZ DE LA MÁQUINA ESTÁ DE REGRESO 🔟🔥💙 pic.twitter.com/M0D8roTigr — CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 8, 2026

El cuadro de casa dominó, sin embargo, careció de puntería y fue el San Luis el que estuvo a punto de empatar con un cabezazo al travesaño de Joao Pedro, en el 66.

Los celestes reaccionaron y en el 67, dos minutos después de entrar a la cancha, el 'Toro' Fernández aceptó una asistencia de Palavecino y de zurda amplió la ventaja a 2-0. Cuatro minutos después, Montaño firmó la goleada, de zurda a pase de Fernández.

Con el triunfo, Cruz Azul se confirmó en el liderato con ocho victorias, un empate, una derrota y 25 puntos, cuatro encima del campeón Toluca, que este domingo recibirá a Juárez FC.