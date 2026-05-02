Cruz Azul fue letal y enmudeció el Jalisco

Hiram Marín

Ni Atlas ni Cruz Azul se reservaron. La Máquina pegó primero y se llevó un vibrante 3-2 sobre Atlas en el Estadio Jalisco, en un duelo de ida de los cuartos de final del Clausura 2026 que tuvo ritmo alto y constantes llegadas.

La Máquina golpeó justo antes del descanso con gol de Carlos Rotondi al 48', en una jugada que terminó dentro del área para abrir el marcador. Atlas había competido de tú a tú, pero la visita mostró mayor contundencia en momentos clave. El duelo arrancó parejo y nunca perdió velocidad.

Victoria en el Jalisco 💙



Nos llevamos la ventaja y buscaremos el pase a semis el próximo sábado 🚂 pic.twitter.com/ve0tmJKEWu — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 3, 2026

Para el complemento, Cruz Azul amplió la ventaja al 55', cuando Christian Ebere definió una acción ofensiva que castigó un desajuste rojinegro. Atlas reaccionó con empuje y encontró el descuento al 69' por conducto de Alfonso 'Ponchito' González, tras una llegada que reflejó la insistencia local. El partido se volvió completamente de ida y vuelta, con ambos equipos atacando sin reservas. Las áreas vivieron momentos de presión constante.

La respuesta rojinegra se concretó al 81’, cuando Aldo Rocha empató 2-2 desde el punto penal, desatando el impulso del Atlas en el cierre. Sin embargo, cuando parecía que el empate se firmaba, Cruz Azul volvió a aparecer con contundencia: Ebere marcó su doblete al 87’, también por la vía penal, para devolver la ventaja celeste. El intercambio de golpes mantuvo el dramatismo hasta los últimos minutos.

Termina el partido en El Jalisco, pero aún no termina la serie.



Toca trabajar, corregir e ir a buscar el resultado a Ciudad de México que nos coloque en la siguiente fase...



¡Aquí nadie se rinde, que esto es #4LoAtlas! 🔴⚫️ pic.twitter.com/wf5K13zRtA — Atlas FC (@AtlasFC) May 3, 2026

Atlas empujó con todo en la recta final, generó aproximaciones y obligó a resistir a la defensa visitante, pero ya no logró igualar. Cruz Azul sostuvo la ventaja con orden en los últimos instantes y se llevó un triunfo clave en una serie que se jugó con intensidad total. El 3-2 deja abierta la eliminatoria, pero con ligera ventaja para los celestes tras un partido vibrante y bien disputado.