Cruz Azul, en modo campeón, terminó de destruir a Juárez

Enrique Gómez

Tal es la diferencia que existe entre Cruz Azul y FC Juárez que el 5-0 parece un resultado lógico.

Victoria aplastante de La Máquina sobre el equipo ‘fronterizo’, resultado que no debería sorprendernos si contemplamos que en esta Jornada 12 el campeón citó en su casa al último lugar de la tabla de posiciones del Apertura 2026, que, con esta, ya suma 10 derrotas en 11 partidos.

Cruz Azul, que durante el actual torneo ha tenido lapsos donde ni siquiera te crees que se trate del actual campeón del futbol mexicano, aprovechó a la perfección la visita de los ‘Bravos’ para dejar atrás su racha de tres partidos sin ganar y así instalarse entre los cinco primeros lugares.

¿Cómo terminará? Goleada tempranera del campeón Cruz Azul

Así fueron los goles de este duelo celebrado en la Ciudad de México:

· 1-0 (4’): Andrés Montaño se lanzó e impactó con la punta del pie un centro al área chica

· 2-0 (23’): Golazo de ‘Charly’ Rodríguez, quien de primera cruzó y cerró una diagonal

· 3-0 (45’+3): Gran pase filtrado y Omar Campos no falló ante la salida del arquero

· 4-0 (55’): Error que dejó el balón en los linderos del área y Agustín Palavecino no perdonó

· 5-0 (75’): Rogelio González pasó entre dos y detrás de la media luna disparó a primer poste

GANÓ CRUZ AZUUUUUUL ? pic.twitter.com/LHExsEb71U — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 18, 2026

A partir de ahora, el equipo de Joel Huiqui puede presumir de tener la mejor ofensiva de toda la Liga MX: 27 goles a favor igual que el América, aunque, eso sí, con un partido más que el ‘Ave’.

El equipo capitalino llegó a 20 puntos y aunque es 5to, solo tiene uno menos que el sublíder Toluca. Juárez, en cambio, se quedará con sus cuatro unidades y bien solito en el fondo de la tabla.

La competencia en la Liga MX es asfixiante y por eso Cruz Azul no está en los primeros lugares, sin embargo, jugando a este nivel no tendrá problema en renovar su identificación como candidato serio al título, sobre todo ahora que solo le faltan cinco jornadas a la fase regular del Apertura 2026.