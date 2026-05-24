¿Cruz Azul, el verdadero favorito para ser campeón de la Liga MX en C.U.?

Redacción FOX Deportes

Como la posición en la tabla ya no cuenta, la única ventaja real que tiene Pumas en la final está en la localía, aunque lo cierto es que el último equipo que se coronó en el Estadio Olímpico Universitario fue el Cruz Azul…

¿Entonces La Máquina es favorita para ser campeona? El estadio pesará en favor de Universidad, pero lo cierto es que el equipo ‘celeste’ tiene un plantel más valioso, lució mucho mejor en el partido de ida y lleva cierta ventaja en los últimos enfrentamientos directos contra su vecino de ciudad.

Así llegan ambos equipos para la final de vuelta por el Clausura 2026: