Cruz Azul, ¿el primer gran reto de las Chivas en este 2026?

EFE

Las Chivas de Gabriel Milito, líderes con paso perfecto en el Clausura 2026, recibirán el sábado al Cruz Azul, segundo de la tabla de posiciones, en el duelo más esperado de la Jornada 7 del futbol mexicano.

Con seis victorias en seis partidos, las Chivas son el mejor equipo en este momento y saldrán a ratificarlo en su estadio ante un rival con cuatro triunfos, un empate y una derrota.

Será un duelo rodeado de expectativas- El Guadalajara pretende extender su racha con protagonismo del goleador Armando González, la revelación del fútbol mexicano en el último año, en tanto que los Azules del estratega argentino Nicolás Larcamón se toman el duelo como una oportunidad de dar un golpe de autoridad.

Las Chivas suman 11 goles, igual que el Cruz Azul, pero han recibido tres menos, pero los números hasta ahora importarán poco. Los dos equipos pasan por un buen momento de forma y no hay un favorito claro.

Con González como líder de su ataque, los tapatíos propondrán el partido. El Cruz Azul dará prioridad a acabar con los altibajos de su defensa y a partir de ahí tratará de hacer daño con el uruguayo Gabriel Fernández y los argentinos José Paradela y Agustín Palavecino.