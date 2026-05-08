Cruz Azul, el encargado de darle el golpe de realidad al Atlas

Enrique Gómez

A todos sorprendió que el Atlas clasificara a la Liguilla y que ya en el partido de ida por los cuartos de final ante el Cruz Azul, reaccionara para al menos llegar con esperanzas para el encuentro de vuelta.

Pero, ¿acaso el equipo de Diego Cocca ya llegó a su límite? Muchos creerán que sí, pues su plantel es muy inferior al de La Máquina y como perdió por un gol en la ida y el criterio de desempate juega en favor del equipo mejor sembrado en la Liguilla, el equipo rojinegro deberá ganar por dos anotaciones como visitante, empresa que parece extraordinariamente difícil para un grupo que no anota mucho.

Así llegan ambos equipos para el cierre de la eliminatoria por los cuartos de final en el Estadio Banorte: