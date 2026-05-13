Cruz Azul dice que tiene madera de campeón

Héctor Cantú

La Máquina Celeste de la Cruz Azul ha enviado un mensaje directo y contundente a las Chivas de cara al juego de vuelta de las semifinales del torneo Clausura 2026, luego del empate logrado en los primeros 90 minutos.

Joel Huiqui, técnico de Cruz Azul, aseguró que la Liguilla siempre hay complicaciones y que su equipo ha logrado sortearlas en el primer partido, por lo que para los 90 minutos finales, logrará dar la sorpresa.

“La serie está abierta, hoy el equipo ha demostrado que está para campeonar. Falta la vuelta, pero esperamos en Dios que todo salga bien y podamos pasar a la final”, detalló el estratega cementero.

Finalmente, Huiqui se mostró orgulloso de lo hecho por su equipo en la cancha del Estadio Banorte en el último partido que se disputó en este inmueble antes de la inauguración del Mundial.

“La serie no está acabada, nuestro equipo tiene un corazón increíble, estoy orgulloso de lo que han hecho”, agregó el estratega a pesar del error de Kevin Mier, el principal señalado luego de los primero 90 minutos.

Cruz Azul está obligado a ganar el juego de vuelta que se disputará en el Estadio Jalisco para llegar a la final, donde enfrentará al ganador de la llave entre Pachuca y Pumas.