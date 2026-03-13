Cruz Azul, de vuelta a su excasa para 'vengarse' de Pumas

Enrique Gómez

Aunque Pumas es local y el Cruz Azul fue desalojado del Estadio Olímpico Universitario unos días antes de que iniciara el Clausura 2026, lo cierto es que a La Máquina no le va nada mal jugando en este inmueble; de hecho, la última vez que perdió como visitante ante el club auriazul fue hace casi cinco años.

Por si no fuera suficiente ‘ventaja’ la comodidad que siente el equipo ‘celeste’ en este inmueble, cabe recordar que llega a esta Jornada 11 como líder solitario del certamen y una racha de cinco victorias consecutivas. Se espera un gran partido, pues Pumas querrá recuperar el honor en su casa y mantener su sorprendente buen paso en este certamen, donde se ubica en quinto lugar de la tabla.

Así llegan ambos equipos para este duelo de alta rivalidad en la Liga MX: