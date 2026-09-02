Cruz Azul confirma la llegada de Alan Mozo

Héctor Cantú

En medio de la polémica por el traspaso fallido de Erik Lira al Monaco, Cruz Azul ha anunciado a su nuevo refuerzo para el Apertura 2026.

El cuadro cementero de la Liga MX ha hecho oficial la llegada de Alan Mozo, jugador que arriba a ‘La Máquina’ luego de haber defendido casacas de clubes que han sido campeones en la Liga MX.

YA ERES JUGADOR DE LA MÁQUINA, ALAN. ?

BIENVENIDO AL CAMPEÓN. ? pic.twitter.com/UzmsrPSNFL — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 3, 2026

A través de un video, el cuadro de la capital mexicana le dio la bienvenida a Mozo, quien en el pasado defendió las camisetas de Pumas, Chivas, Pachuca y la Selección Mexicana.

¡Pumas lo está haciendo! Doble gol de Corozo y doble asistencia de Mozo

Alan se convierte así en el tercer refuerzo de ‘La Máquina’ para el torneo en el que intentarán defender el título conseguido en el Clausura 2025 después de Juan Calero y Alan Montes.

Mozo llega después de haber disputado cuatro partidos en el torneo Apertura 2026 con los ‘Tuzos’ del Pachuca y, bajo el mando de Joel Huiqui, cubrirá la lateral del equipo.