Alan Mozo se va de Chivas después de 3 años y medio

Tuvo sus buenos momentos, pero honestamente, Alan Mozo jamás cumplió las expectativas con Chivas.

Después de no jugar los 12 últimos partidos de la fase regular del Apertura 2025, Mozo está fuera del Guadalajara. Aún no es oficial, pero se espera que el anuncio se dé en las próximas horas.

El lateral de 28 años jugará a préstamo con el Pachuca, luego de tres años y medio con el ‘Rebaño’.

Los números del canterano de Pumas con las Chivas:

· 118 partidos en todas las competencias

· Debutó en el Apertura 2022, tras llegar de Universidad

· 4 goles (el último de ellos en agosto de 2024) y 9 asistencias

· 4 de 7 torneos siendo titular habitual

· 5 partidos jugados (174 minutos) en el último torneo

Se esperaba más de uno de los canteranos favoritos de Pumas, aunque lo cierto es que Mozo venía a la baja en sus últimos torneos con el equipo auriazul. En el equipo rojiblanco, por momentos, alcanzó un buen nivel, sin embargo, siempre le faltó constancia.

Aun así, el Pachuca espera poder reactivar al futbolista (como ya lo hizo en el pasado con jugadores de gran talento venidos a menos) de cara al Clausura 2026, el cual justamente inicia la próxima semana.

De concretarse, Mozo enfrentará a sus excompañeros de inmediato y seguramente recibirá los abucheos de la afición en el Estadio AKRON, pues el primer partido del Pachuca es visitando a Chivas el 10 de enero.