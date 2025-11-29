Con toda calma y oficio, Toluca está en semifinales de la Liga MX

Enrique Gómez

Al líder y campeón de la Liga MX no le hacen falta más de 90 minutos para liquidar una eliminatoria.

Toluca está en las semifinales del Apertura 2025 tras dejar en el camino (y con toda calma) a FC Juárez.

Con el 0-0 en el Estadio Nemesio Diez, el marcador 2-1 en el partido de ida validó la clasificación del equipo ‘escarlata’ a la siguiente ronda y se confirma como un sólido aspirante al bicampeonato.

Se esperaba un tenor muy diferente para este partido de vuelta, sobre todo considerando la superioridad del Toluca sobre su rival, el hecho de tener un marcador cómodo como respaldo y sobre todo, considerando el feroz ataque que encabeza Paulinho, sin embargo, el técnico Antonio Mohamed sacó a relucir toda su experiencia en Liguillas, minimizó riesgos y con oficio se selló el pase a semifinales.

Nuestros colores, nuestros vitrales, nuestro equipo, nuestra cuidad… UNIDOS 👹 pic.twitter.com/ajKqd9TgcJ — Toluca FC (@TolucaFC) November 29, 2025

Es decir, con el puro trabajo en el juego de ida en el Olímpico Benito Juárez en la frontera chihuahuense, el líder del futbol mexicano avanzó. La remontada del miércoles y los goles de Antonio Briseño (56’) y Paulinho (65’), para anular el tanto tempranero de Jesús Murillo (3') le terminaron dando el pase al equipo ‘escarlata’, que incluso podía perder por la mínima el encuentro de vuelta y aun así clasificar.

Toluca, por mucho el mejor equipo de todo el año, espera rival en la siguiente fase y por su posición en la tabla, tiene asegurado que cerrará la eliminatoria en casa y que con un empate en el marcador global le alcanzará para llegar a su segunda final consecutiva. Su oponente podría ser Tijuana o el Monterrey, que viene de pegarle al América cuando nadie lo esperaba.

Digno torneo el de Juárez, que por primera vez en su historia llegó a unos cuartos de final, instancia donde le tocó a enfrentar el mayor reto de todos y se pudo despedir con un 0-0 en el Nemesio Diez.