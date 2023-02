¿'Chofis' López le guarda rencor a Chivas? "Fueron muy injustos conmigo"

Claro que la ‘Chofis’ López no le guarda rencor a Chivas, después de todo, fuera del ‘Rebaño’ es donde mejor le ha ido. Aun así, el jugador cree que fueron injustos con él, pues nunca lo dejaron volver.

El mediocampista tiene cuatro goles en el Clausura 2023 y es el segundo mejor anotador del certamen, pero lo cierto es que desde que llegó a Pachuca el torneo pasado comenzó a despuntar y a parecerse a ese jugador que el Guadalajara tanto esperó, pero que solo pudo ver a cuentagotas.

“Ya lo comenté en su momento. Yo quise tener una oportunidad, pero no me la quisieron dar. Cuando me hablaron los del Pachuca yo dije que sí. Valoro mucho en quienes confían en mí. Ahora me siento bien, estoy muy motivado”, dijo el jugador de 28 años en entrevista con Récord.

Pero la razón por la que López no regresó al Guadalajara no fue por un tema futbolístico, en realidad en su paso por el San José Earthquakes (sobre todo en 2021) ya comenzaba a despegar, sino porque el club nunca le perdonó que estuviera presente en la fiesta donde Dieter Villalpando fue acusado de un delito sexual.

En su momento, Amaury Vergara tomó la decisión que ninguno de los futbolistas del Guadalajara que asistieron a esa reunión regresaran y lo cumplió con cada uno de ellos, más allá de que la ‘Chofis’ buscó de varias maneras tener una segunda oportunidad, incluso negándose en fichar con el Pachuca.

“Sí, pienso que fue muy injusto, porque yo no tenía nada que ver con ese tema. Es algo que ya no me importa. Ya lo dejé atrás. En su momento me aclaró algunas cosas. La idea era que llegáramos al mejor acuerdo para el club y para mí. Estoy muy bien con él. No le guardo rencor a Amaury”, aseguró.

López se reencontrará con su exequipo el 11 de febrero en el Estadio Hidalgo, donde seguramente querrá anotar un gol y gritarlo con todo, más allá que, como él insiste, no guarda rencor.