Chivas, ya por debajo de sus dos archirrivales en el Apertura 2026

Enrique Gómez

Es verdad que Chivas se salvó de la derrota, pero lo que no podrá evitar es ver a sus dos archirrivales arriba en la tabla de posiciones, después de 12 fechas en el Apertura 2026.

Empate 1-1 entre el Guadalajara y Tigres, que por lo menos logró sumar en el Estadio AKRON, después de jugar con uno menos todo el segundo tiempo tras la expulsión de Juan Brunetta.

Sí, el equipo universitario perdió al autor del primer gol (y en resumen, a su mejor jugador) por una atroz plancha hacia la pantorrilla de un rival y tuvo que dedicar todos sus esfuerzos a defender el marcador, objetivo que logró a medias, pues el equipo local encontró el empate más adelante.

¿Recordaban que Jordan Carrillo estaba en Chivas? Pues al fin anotó

Con este resultado, el equipo rojiblanco oficialmente ha quedado por debajo de América y Atlas.

Así fueron los goles de este encuentro celebrado en Zapopan:

· 0-1 (36’): Zurdazo cruzado de Juan Brunetta y el balón sale a la base del segundo poste

· 1-1 (77’): Jordan Carrillo, muy concentrado, desvió un recentro forzado hacia el área

?? Termina el partido en el @EstadioAKRON.



Sumamos un punto más en casa, nos vemos de nuevo el martes. pic.twitter.com/2nIh1d4paB — CHIVAS (@Chivas) October 18, 2026

Brunetta vio la roja al 45’+2 por una entrada sobre la parte posterior de la pierna de Luis Calderón. El argentino perdió la cabeza y ni siquiera protestó la tarjeta roja que le mostró el árbitro Hernández.

Jugando todo el segundo tiempo con uno más, hubiera sido desastroso que el equipo rojiblanco perdiera el partido como local. Sin embargo, tampoco hubo mucho que festejar para el equipo de Gabriel Milito, que llegó a cuatro partidos seguidos sin ganar y por primera vez en el campeonato luce por debajo de sus dos archirrivales, los cuales, provisionalmente, son 1ro y 2do de la tabla.

Chivas solo ha perdido dos partidos en este Apertura 2026 y con 20 puntos, todavía tiene derecho a pensar en alcanzar los primeros lugares de la Liga MX en las últimas cinco jornadas.