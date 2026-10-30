Chivas podría eliminar al Atlante y ser líder del Apertura 2026

Redacción FOX Deportes

Son dos equipos históricos del futbol mexicano, pioneros de la era profesional de 1943, pero lo cierto es que Chivas y Atlante son de tamaños muy distintos y se nota sobre todo en este Apertura 2026 donde el ‘Rebaño’ armó un equipazo y está peleando en lo más alto.

Para este partido por la Jornada 15 del Apertura 2026, el equipo capitalino se juega su última vida, pues sabe que, si no le gana de visitante a uno de los equipos que mejor juegan en la Liga MX, seguramente quedará matemáticamente eliminado.

Así llegan ambos equipos para este duelo en el Estadio AKRON: