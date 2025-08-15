Enrique Gómez
Chivas, obligado a reconstruirse ante Juárez
Así llegan ambos equipos a su duelo por la Jornada 5 de la Liga MX
Después de perder contra Santos Laguna (que llegaba con cinco derrotas consecutivas y siendo el peor equipo de toda la Leagues Cup), justo cuando se suponía que iba en pleno ascenso, Chivas tiene mucho trabajo por delante para reconstruir sus ilusiones en este Apertura 2025.
Y, para empezar, no puede hacer algo menos que ganar en casa contra FC Juárez, equipo que todavía no sabe lo que es ganar en esta Liga MX, luego de cuatro partidos en este certamen. Cabe recordar que el equipo rojiblanco tiene un encuentro menos, tras posponer su duelo por la primera fecha ante Tigres.
Así llegan ambos equipos para su duelo por la Jornada 5 en el Estadio AKRON:
