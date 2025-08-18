Chivas, lejos de tener números de 'equipo grande'

Héctor Cantú

Luego de cinco jornadas disputadas en el torneo Clausura 2025, las Chivas del Guadalajara han caído hasta la penúltima posición de la tabla general.

El equipo que hoy comanda Gabriel Milito está lejos de encontrar su mejor versión futbolística y ha sumado, ante Juárez FC, su segunda derrota de manera consecutiva.

Aunque el torneo recién comienza y aún hay un periodo de adaptación para jugadores y cuerpo técnico la presión comienza a posarse sobre el nuevo proyecto en el que se prometía regresar al equipo a los primeros planos del futbol mexicano.

Pero el carro rojiblanco no avanza. Genera mucho peligro pero tiene muy poca efectividad. Tan solo en los dos últimos juegos, el cuadro tapatío ha logrado 28 disparos, 8 de ellos al arco rival de los cuales solo uno terminó en las redes.

El problema para el Rebaño se acrecienta cuando se analiza el calendario inmediato, pues en los próximos duelos enfrentará a equipos que, al menos en el papel, lucen mucho más complicados de superar.

Tijuana, Cruz Azul y América serán los próximos sinodales para un Gabriel Milito que, a pesar de tener un partido menos dirigido, comienza a tener el agua en el cuello, mucho más luego de que cayera la primera ‘cabeza’ de la Liga MX.