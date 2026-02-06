¿Chivas está viviendo el mejor arranque de su historia?

Enrique Gómez

Ganar los cinco primeros partidos del torneo no es imposible, pero sí es algo que Chivas no logra desde hace 15 años. O sea, vaya que sería una gran anécdota vencer esta noche al Mazatlán.

El equipo de Gabriel Milito visita al único equipo que no tiene un solo punto en esta Liga MX.

Guadalajara es líder absoluto del Clausura 2026 con 12 puntos, es decir, ha ganado todos los partidos disputados hasta ahora y aunque, claramente, este es el mejor inicio que se recuerde en mucho tiempo y el equipo tapatío está viviendo su mejor torneo en años, esta racha de arranque está lejos de ser la mejor de su historia; es más, apenas va a la mitad de camino de lo que se consiguió con José Luis Real.

Inicio actual de torneo (Clausura 2026) para el Guadalajara:

· 2-0 al Pachuca

· 0-1 en Juárez

· 2-1 sobre el Querétaro

· 2-3 ante Atlético de San Luis

Cuatro victorias y contando en lo que va del año.

El mejor inicio del club en la historia de torneos cortos:

· 3-1 al Toluca

· 1-3 sobre Tigres

· 3-2 ante Estudiantes

· 0-2 en Querétaro

· 2-0 sobre Atlante

· 0-1 ante Toluca

· 3-2 al Puebla

· 2-0 contra San Luis

Ocho victorias consecutivas hasta que perdió ante Jaguares.

¿Hasta dónde llegará el paso perfecto del equipo rojiblanco? Es ampliamente favorito para, al menos, hilar su quinto triunfo y llegar a 15 puntos, pues justamente para esta Jornada 5 se cruza el líder (perfecto) del torneo y sotanero (perfectamente infame) del certamen.

Parece que Chivas al fin encontró su momento, sin embargo, su verdadero objetivo está en ser campeón de la Liga MX, no como le sucedió en aquel Bicentenario 2010, donde después de un inicio histórico que incluyó 24 puntos apenas a la mitad del torneo, ni siquiera terminó como líder y quedó eliminado en cuartos de final.