Chivas, Mazatlán y el duelo más desequilibrado posible en la Liga MX

EFE

Las Chivas de Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito, líderes de la clasificación en la Liga MX, visitarán al Mazatlán, último de la tabla, en busca de mantener su paso perfecto en el torneo Clausura 2026.

En el papel, el duelo de la quinta jornada del campeonato será desequilibrado, con el mejor cuadro del torneo (12 puntos) al ataque en busca de goles y el peor plantado atrás para evitar una goleada.

Los 'Cañoneros', nacidos en 2020 y que están viviendo su último torneo en la Liga MX antes de la venta de su franquicia, solo tienen derrotas en el certamen; mientras que el 'Rebaño' ha jugado todas y cada una de las temporadas en la historia del futbol mexicano.

Liderado por Armando González, la joven revelación del pasado torneo Apertura en el que fue líder anotador, las Chivas saldrán a hacer daño en la casa de su rival, que buscará mejorar su defensa y, después de eso atacar con una ofensiva encabezada por el ecuatoriano Jordan Sierra y el brasileño Fabio.

"Enfrentar al líder es una oportunidad; es bonito partido para buscar nuestros primeros tres puntos", dijo Sierra.

La jornada, que transcurrirá el viernes y sábado, comenzará con el partido entre el Tigres UANL, del campeón mundial argentino Ángel Correa, séptimo de lugar, y el Santos Laguna, penúltimo.