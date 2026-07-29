Chivas drenó las fuerzas de 'Chicharito' Hernández

Enrique Gómez

Dicen que jugar en Chivas es el sueño de cualquier futbolista mexicano, pero estar en Guadalajara drenó por completo el espíritu competitivo de ‘Chicharito’ Hernández, tanto que hasta pensó en retirarse.

Cuesta trabajo creer que el canterano más ilustre del ‘Rebaño’ haya podido hacer tales afirmaciones, pero, fiel a su estilo, Javier solo compartió lo que sintió en su última etapa con el equipo rojiblanco, la cual terminó con el penal que voló en la recta final del partido por la Liguilla ante el Cruz Azul.

“Si me tomé un año sabático es porque ya no quería jugar y estaba pensando si me iba a retirar o no, pero era porque así terminé en Guadalajara, sin ganas de jugar futbol”, dijo el delantero de 38 años en su presentación con el Atlético Dallas, club de la USL (algo así como la segunda división del futbol estadunidense) donde militará a partir de enero.

🎙️”Me han devuelto las ganas de jugar fútbol, si me tomé un año sabático es porque ya no quería jugar y estaba pensando si me iba a retirar o no pero era porque así terminé en Guadalajara sin ganas de querer jugar fútbol.” Javier ‘Chicharito’ Hernández pic.twitter.com/2YIRNiJBsy — Pedro Silva (@pedritosilva) July 29, 2026

“Estas personas me devolvieron las ganas de querer jugar. estoy bien y contento, es una bendición que hayan priorizado mi salud mental y mi vida, y que de repente llegue esta oportunidad es surreal”, continuó Javier, cuyo último partido como profesional fue el 30 de noviembre, cuando puso en órbita el penal que le hubiera dado a su equipo la clasificación a las semifinales del futbol mexicano.

Después de un evento de semejante calibre, la inminente culminación de su contrato y la forma de cerrar un regreso decepcionante al club que lo vio nacer como jugador, cualquiera analizaría el retiro seriamente, sin embargo, tras varios meses de reflexión, Javier está listo para volver a jugar.

‘Chicharito’, máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana, acumula cuatro goles en Primera División contando los últimos tres años, pero quizá tenga mejor suerte en una categoría de plata.