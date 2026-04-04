Chivas, a encadenar el liderato contra los Pumas

Redacción FOX Deportes

Con las derrotas de Cruz Azul y Toluca, Chivas es más líder que nunca en el Clausura 2026, pero si le llega a ganar a Pumas, pondrá una gran distancia en la cima de la tabla de posiciones.

El mejor partido de esta fecha en la Liga MX se jugará en el Estadio AKRON y es que mientras que el equipo rojiblanco es el mejor club del certamen al tener más puntos, más goles a favor y menos en contra que cualquiera, Pumas ha sorprendido a todos con su competitividad y de hecho, hasta podría llegar al tercer lugar de la clasificación si llega a ganarle por dos anotaciones al conjunto rojiblanco.

Así llegan ambos equipos a este duelo entre equipos ‘grandes’ por la Jornada 13 del campeonato: