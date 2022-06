¿Celta de Vigo y Chivas están presionando a Orbelín Pineda?

Chivas quiere a Orbelín Pineda, pero él quiere seguir en Europa, aunque Celta de Vigo no lo quiera a él.

Los triángulos amorosos siempre son complicados e incluso el director deportivo del Guadalajara, Ricardo Peláez, parece ir perdiendo la esperanza de que el mediocampista se decida por regresar al club donde fue campeón en 2017, pues el Apertura 2022 está a punto de comenzar y el futbolista sigue aferrado a la idea de seguir en el extranjero y no renunciar tan pronto al ‘sueño europeo’.

“Yo creo que él se quiere quedar, según lo que me manifestó. Me dijo ‘me costó mucho, mucho trabajo dar ese salto, saltar el charco y no me quiero regresar así nada más, quiero intentarlo lo más posible’”, reveló el directivo a Marca Claro, donde también afirmó que la directiva del Celta de Vigo está presionando para que el jugador se decida, pues en el club no tiene espacio.

El sueño de Orbelín Pineda se convirtió en pesadilla El mexicano vería cerca el final de su sueño europeo

“Hace tres o cuatro días me despertó una llamada de un directivo de allá preguntándome ‘¿Cómo va el tema?’. Ellos no lo quieren prestar, lo quieren vender. Chivas puso una oferta en la mesa y Orbelín tiene la última palabra”, agregó Peláez, dejando ver que el Guadalajara sí pretende hacer la compra.

Cabe recordar que clubes de la Liga MX como Chivas o Toluca han mostrado verdadero interés en pagarle al Celta por un jugador que le llegó gratis en enero y que prácticamente metió a la congeladora, mientras otros equipos europeos pretenden obtenerlo a préstamo. Ahí radican las diferencias entre el conjunto español y el futbolista.

Al parecer, el discurso de Chivas acerca de la importancia de mantenerse en activo en año mundialista no han nublado la convicción de Pineda, mucho menos la presión y el coqueteo del ‘Rebaño’ en redes.