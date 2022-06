Carlos Vela fue demasiado honesto: no quiere ir a la Liga MX ni al Tri

"Hubo acercamientos de equipos de México, pero no es donde quiero seguir mi carrera"

Si algo distingue a Carlos Vela es la honestidad. Lo fue con la Selección Mexicana hace años y lo fue este día con la Liga MX, un lugar donde para nada quiere continuar con su carrera futbolística.

En el día de su renovación con Los Angeles FC, el mexicano reconoció que no está en sus planes jugar en el futbol de su país, por más que varios equipos se hayan interesado en sus servicios durante el ‘estira y afloja’ para ampliar su vínculo con el equipo angelino por un año más.

“Sí, tuve alguna oferta. Hablé con equipos de México, pero como siempre dije, mi primera opción era quedarme en Los Ángeles y, si eso no pasaba, ir a Europa era mi segunda opción. Sí tuve acercamientos con equipos mexicanos, pero no los contemplé, no era uno de los lugares principales donde quería seguir mi carrera”, admitió el ‘Bombardero’ en la conferencia de prensa.

¿Y en cuanto a regresar a la Selección Mexicana? La pregunta de siempre también apareció en los micrófonos y él reiteró su postura de mantenerse al margen para darle oportunidad a los jóvenes.

Vela aprecia su vida en California y eso fue evidente en sus primeros años con el equipo, donde sencillamente reventó la liga con goles y golazos, por lo que su intención era mantenerse en el equipo, aunque lo cierto es que su ideal era firmar un contrato mucho más largo, no hasta 2023.

¿Alguna vez veremos al ‘Bombardero’ en la Liga MX? Será difícil que cambie de parecer respecto al futbol de su país, sobre todo porque en la misma conferencia admitió que quería retirarse en Los Ángeles.